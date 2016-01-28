الحملة الوطنية السعودية لنصرة السوريين تعمل من لبنان

قامت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين من خلال مكتبها في لبنان بتوزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية المختلفة على الطلبة من أبناء اللاجئين السوريين في منطقة الكورة شمال لبنان، وتضمنت المساعدات عددا كبيرا من احتياجات الدراسة.

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية في لبنان، وليد الجلال، أن توزيع الحقائب على الطلبة السوريين يأتي في إطار الدعم التربوي المتواصل الذي تقدمه الحملة الوطنية من منطلق الحرص على تعليم أبناء اللاجئين السوريين في لبنان، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جهته، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين، الدكتور بـدر بن عبدالرحمن السمحان، أن الحملة تعمل من خلال مشاريعها التعليمية والتدريبية على إيجاد البيئة التربوية والتعليمية الحاضنه للطلبة من أبناء الأشقاء السوريين.