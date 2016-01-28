السعودية.. "العربية.نت" تنفرد بصور سد وادي حلي

يقع سد وادي حلي بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة غرب السعودية، وهو من أضخم المشاريع التي نفذتها وزارة المياه لتأمين المياه وتنمية مصادرها.

ويعتبر السد من أكبر السدود في السعودية من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه، حيث يصل ارتفاعه إلى 95 مترا وتبلغ طاقته التخزينية 250 مليون متر مكعب، ويعتبر أحد أكبر الأودية بالجزيرة العربية، حيث يزيد طوله عند موقع السد على 145 كيلومترا، كما يتميز الوادي بارتفاع معدلات هطول الأمطار في منابعه وروافده.

ويعمل سد وادي حلي أيضاً على توفير مياه الشرب وازدهار وتنمية الزراعة بالمنطقة وما حولها نتيجة المردود الإيجابي من تغذية الطبقة الجوفية وزيادة المخزون المائي وتعويض المسحوب منها، لاسيما أن المنطقة تتميز بتكويناتها الرسوبية الحاملة للمياه قليلة العمق.

ويعمل في الوقت نفسه على درء أخطار الفيضانات التي تهدد قرى وادي حلي والبلدات والقرى والمناطق الزراعية على امتداد هذا الوادي. "العربية.نت" حلقت فوق السد والتقطت صورا حية للسد تدل على ضخامته واتساعه.