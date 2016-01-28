السعودية.. سفينة الصحراء تمشي على الثلوج

في شمال السعودية التي تمتاز بجو صحراوي، تغيب الثلوج لسنوات طويلة قبل أن تعود وتكسو بعض المناطق بالأبيض.

ففي عرعر شمالاً، بدا المشهد مميزاً حينما كانت الإبل، وفق الفيديو الذي تبثه "العربية.نت" وصوره الصحافي جزاع النماصي، تمشي في طريقها لكن على الثلوج هذه المرة، وقد غطتها أيضاً الثلوج.

وبعد تعليق الدراسة في الحدود الشمالية للسعودية الخميس، حذرت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منخفضات جوية تتدنى معها درجات الحرارة على مختلف مناطق المملكة.

ومن المحتمل أن تشهد المناطق الشمالية درجات حرارة دون الصفر مئوية في ظل استمرار تساقط الثلوج في كل من عرعر وسكاكا، فيما أشارت إلى احتمالية تساقط الأمطار على الجوف وحائل والقصيم وحفر الباطن.