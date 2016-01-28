شاهد.. شمال السعودية يكتسي بالثلوج

شهدت مدينة عرعر، على الحدود الشمالية الغربية للسعودية، الأربعاء وفجر الخميس، تساقطاً كثيفاً للثلوج.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر الثلوج المتساقطة بكميات كبيرة، الأمر الذي لم تشهده المدينة منذ سنوات.

بدورها، نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة حقل خطة تساقط الثلوج على مرتفعات محافظة حقل مصحوبة بموجة شديدة البرودة تنخفض معها درجات الحرارة إلى أقل من الصفر بدءاً من الثلاثاء حتى السبت المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك العقيد ممدوح بن سليمان العنزي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن آليات الدفاع المدني تمركزت في ثلاثة مواقع في مدخل جبل اللوز ومركز الزيتة ومركز علقان، بالإضافة إلى تسيير دوريات في مناطق تساقط الثلوج وذلك لتقديم خدماتها لقاطني تلك المناطق والمتنزهين.

وأهاب العقيد العنزي بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه أثناء ذوبان الثلوج.