وزارة العمل: إغلاق المحال عند الـ9 مساء قيد النقاش

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، لـ"العربية.نت"، أن الوزارة عملت سابقاً على تنظيم إغلاق المحلات عند تمام الساعة التاسعة مساء، ورفعت ذلك إلى الجهات العليا، وأن الوزارة ستعقد مستقبلاً ورشات في عدة مناطق لأجل مناقشة هذا القرار، وسترفع نتائجها لتدعم بذلك قرار الإغلاق، مؤكداً أن وزارة العمل تؤيد تطبيق هذا التنظيم وستعمل على ذلك.

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق الربيعة، أن قرار إغلاق المحال التجارية عند الساعة التاسعة مساء لم يتم البت فيه، نافياً الأنباء التي تم تداولها عن قرب تنفيذ قرار الإغلاق.

وقد تداول المغردون عبر "تويتر" خبراً نقلته إحدى الصحف السعودية، عن توجه لإقرار إغلاق المحلات عند تمام الساعة التاسعة مساء، بعد مقترح أولي جرى فيه تحديد العام الجاري 2016 ليكون موعداً لإعلان بدء تنفيذ القرار الذي وصلت الدراسات الخاصة به إلى مراحلها الأخيرة لدى الأجهزة المختصة التابعة لمجلس الوزراء.

يذكر أن وزارة العمل قد رفعت توصية العام الماضي للجهات العليا لإعداد تنظيم لأوقات عمل محلات التجزئة ومنافذ البيع، حيث انتهت اللجنة العليا المشكلة حينها من عدة جهات حكومية من إعداد تنظيم أوقات عمل محلات التجزئة ومنافذ البيع، وذلك بصياغة التنظيم الذي يتضمن العديد من المواد والاستثناءات المحددة، إلا أن بعض الجهات الحكومية طلبت تقسيم الأنشطة التجارية إلى مجموعتين بحيث تغلق مجموعة عند الساعة التاسعة مساء، والمجموعة الثانية عند العاشرة مساء.