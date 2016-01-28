‏‫‬مقتل أخطر مروج مخدرات على يد شرطة جازان

قتلت قوة شرطة منطقة جازان أخطر مروج مخدرات في المنطقة، بعدما بادر بإطلاق النار عليهم أثناء مداهمته للقبض عليه.

وأكد مدير شرطة منطقة جازان، اللواء ناصر الدويسي، لـ"العربية.نت" أن الملقب "سيكو"، والذي يعتبر أخطر مروج في المنطقة من جنسية عربية، قتل من قبل رجال الشرطة بعدما بادر بإطلاق طلقات متتالية من مسدسه ومحاولته الهرب، ما اقتضى الأمر الرد عليه بالمثل ليلقى مصرعه في المكان الذي تواجد فيه بمحافظة الدرب.

وذكر الدويسي أنه بعد تفتيش المنزل عُثر على كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة ومستودع لتخزين المخدرات.

