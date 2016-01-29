أوغلو يبحث في السعودية تطورات المنطقة

وصل رئيس وزراء تركيا، أحمد داود أوغلو، إلى جدة، الجمعة، في زيارة رسمية للسعودية، يجري خلالها مباحثات حول التطورات بالمنطقة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية، ومندوب عن المراسم الملكية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن أوغلو وصل مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في مستهل زيارة رسمية للبلاد تستغرق ثلاثة أيام.

ويرافق رئيس الوزراء في زيارته كل من نائبيه يالتشن أقدوغان ولطفي ألوان، إضافة إلى وزراء الاقتصاد مصطفى أليتاش، والداخلية أفكان آلا، والدفاع عصمت يلماز، فضلاً عن وزير المواصلات والملاحة البحرية والاتصالات بن علي يلدرم.

وقال داود أوغلو، في مؤتمر صحافي عقده في مطار "أسن بوغا" بأنقرة، قبيل مغادرته، إن الزيارة تعد فرصة هامة لإجراء مباحثات موسعة حول التطورات في المنطقة، وعلى رأسها سوريا واليمن والعراق.

ومن المقرر أن يتوجه داود أوغلو إلى مدينة مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.