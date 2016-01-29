التقط سيلفي بملابس عسكرية فاعتقلته الشرطة

على طريقة سيلفي، التقط وافد آسيوي صوراً له بملابس لزبائن المغسلة، من ضمنها زي عسكري وأندية رياضية، متفاخراً بها، حيث وضعها في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، إنه تم القبض على عامل لمغسلة يرتدي عدة ملابس ذات مهن مختلفة، ومن ضمنها ملابس عسكرية تعود لزبائن المغسلة.

وأضاف: "فور رصد تلك الصور شرع المختصون بشرطة محافظة الخبر بالبحث والتحري عن العامل والمغسلة التي يعمل بها، وتم التوصل إليه وتحديد هويته، وتبين أنه وافد آسيوي ثلاثيني. تم القبض عليه، وقد أقر بارتداء الملابس الخاصة بالزبائن، ومن ضمنها الملابس العسكرية والتصوير فيها ونشرها عبر حسابه الخاص بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، فتم إيقافه تمهيداً لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام".