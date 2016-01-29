بالصور.. طبيعة "رجال ألمع" جنوب السعودية تأسر القلوب

"رجال ألمع" جنوب السعودية تعد من المناطق التي حباها الله بجمال طبيعي من صنعه المتقن، فهي تقع في السهل التهامي، واشتهرت بكثافة الأشجار المختلفة، وتنوع تضاريسها، وكرم أهلها الذين يقطنون بين الجبل والوادي يعانقون السحاب في أعالي الجبال ويتناغمون مع قطرات المطر.

ويساهم سكان المنطقة في نهضة مدينتهم، حيث يقدمون ما في وسعهم من أجل إظهارها بأبهى حلّة.

تعد "رجال ألمع" من المناطق التي تشتهر بإنتاج العسل بأنواعه وأشكاله المختلفة، ما دعا إلى إقامة مهرجان يعنى بالعسل ومنتجاته كل عام، فضلا عن اعتدال أجوائها في فصل الشتاء، إذ أصبحت مشتى لأهالي عسير، كل عام.

إليكم بعض ما رصدته "العربية.نت" من جمال تلك المدينة الساحرة عبر عدستها.