بالفيديو.. اللحظات الأولى لاستهداف مسجد الأحساء

أظهرت لقطات فيديو اللحظات الأولى لاستهداف مسجد الإمام الرضا بحي محاسن بالأحساء شرق السعودية.

وفجر انتحاري نفسه، الجمعة، على مدخل المسجد بعد أن تمكن الأمن السعودي من منعه من الدخول بين المصلين.

ونفذ الاعتداء إرهابيان، أحدهما فجر نفسه والآخر ألقي القبض عليه بعد إطلاقه النار على المصلين، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وصرح المتحدث الأمني للوزارة، اللواء منصور تركي، بأنه تم منع انتحاريين من الدخول إلى مسجد الرضا بحي محاسن بمدينة الأحساء، أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة.

وأضاف: "تمكن رجال الأمن من رصدهما أثناء توجههما إلى المسجد، وعند مباشرة رجال الأمن في اعتراضهما بادر أحدهما بتفجير نفسه بمدخل المسجد، فيما تم تبادل إطلاق النار مع الآخر وإصابته والقبض عليه، وضبط بحوزته حزام ناسف".