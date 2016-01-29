سعودي يكشف: هكذا تحول الفقع إلى حقيبة مجوهرات

نبتة فقع كبيرة تحولت إلى حقيبة مليئة بالمجوهرات والأموال التي تقدر بأكثر من 80 ألف ريال، عثر عليها مواطن وسط عملية التنقيب عن "الفقع" في صحراء القيصومة على الحدود الشمالية للسعودية.

المواطن صالح الحميدي الحربي، كان يتنقل مع ابنته "جواهر" وزوجته بسيارته GMC موديل 2000 للبحث عن الفقع، التقت به "العربية.نت" ليكشف عن الحقيبة المليئة بالمجوهرات والمبالغ التي عثر عليها أثناء جولته العائلية، فقال "كنت متحمسا لجمع الفقع وسط الصحراء الخضراء بعد هطول الأمطار على طريق الدمام عصر الثلاثاء، وكنا نتحدى بعضنا في البحث عن الفقع لنجمع قوت يومنا، ومع تركيزنا لفت نظرنا حقيبة سوداء مغطاة بالعشب فتوقعنا أنه حجم مختلف من الفقع".

وأضاف الحربي "ترددت في الاقتراب لكني تشجعت فاكتشفت شنطة ثقيلة محملة بالمجوهرات وأموال خليجية تقدر بـ 29 ألف ريال، فقمت بتسليمها لمركز شرطة القيصومة بحفر الباطن حتى جاء صاحبها المسن في اليوم التالي بعد التبليغ عنها ويقدم لي الشكر.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، بأن المواطن عثر على الحقيبة بأحد الطرق البرية خلف محطة وقود شرق حفر الباطن، مشيراً إلى أنه تم استدعاء مالك الحقيبة وتسليمها له بمحتوياتها.

#شكرا_صالح_الحربي كان وسما في موقع تويتر الاجتماعي للإشادة بأمانته وتسليمه هذه الحقيبة المغرية مع تغريدات ثناء ومطالبة بتكريمه على هذه الشجاعة التي امتاز بها.