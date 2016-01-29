مفتي مصر: مهاجمو مسجد الأحساء "ملعونون"

دان الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، العملية الإرهابية التي استهدفت تفجير مسجد الإمام الرضا بمنطقة محاسن بالأحساء، واصفاً المهاجمين بأنهم "ملعونون في الدنيا والآخرة".

وأكد المفتي في بيان له أن "هؤلاء الفجرة لم يراعوا حرمة بيوت الله، وسعوا في خرابها، كما أنهم يشعلون نار الفتنة بين المسلمين فأصبحوا ملعونين في الدنيا والآخرة".

وأضاف مفتي مصر أن "المتطرفين يسعون لنشر الفتنة الطائفية، لتدخل المنطقة بأسرها في أتون الحرب الطائفية التي ستقضي على الأخضر واليابس، في ظل انتشار الجماعات الإرهابية التي تسعى لإضعاف أوطاننا وبث الفتنة بين أبناء الوطن الواحد لتبرير سياسات القتل والذبح والتفجير والإرهاب التي تنتهجها باسم الدفاع عن العقيدة".

وطالب المفتي الشعب السعودي بالوقوف "صفا واحدا أمام دعاة الفتنة والمحرضين عليها، ليقطعوا الطريق على هؤلاء المفسدين في الأرض، ويحفظوا وحدة بلادهم وأمنها، موجها العزاء في ضحايا الحادث الإرهابي".