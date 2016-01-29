الداخلية السعودية: 4 شهداء باستهداف مسجد في الأحساء

أعلنت وزارة الداخلية السعودية استشهاد 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين في الاعتداء الذي استهدف مسجداً بالأحساء شرق المملكة.

وصرح المتحدث الأمني للوزارة، اللواء منصور تركي، بأنه تم منع انتحاريين من الدخول إلى مسجد الرضا بحي محاسن بمدينة الأحساء، أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة.

وأضاف: "تمكن رجال الأمن من رصدهما أثناء توجههما إلى المسجد، وعند مباشرة رجال الأمن في اعتراضهما بادر أحدهما بتفجير نفسه بمدخل المسجد، فيما تم تبادل إطلاق النار مع الآخر وإصابته والقبض عليه، وضبط بحوزته حزام ناسف".

وقد نتج عن التفجير الانتحاري، وفق حساب الوزارة على تويتر، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 18 من المصلين، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.

إلى ذلك، ذكر مصلون كانوا في مسجد الأحساء لـ"العربية.نت" أن إرهابياً دخل المسجد وقت صلاة الجمعة وأطلق النار من رشاش كان بحوزته بشكل عشوائي باتجاه المتواجدين في المسجد.

لحظة القبض على الإرهابي

لحظة تفجير الانتحاري نفسه