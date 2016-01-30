الداخلية السعودية تعلن هوية انتحاري الأحساء

أعلنت الداخلية السعودية هوية الانتحاري الذي فجر نفسه في مسجد الإمام الرضا بالأحساء، الجمعة.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن التحقيقات القائمة حتى الآن في هذا العمل الإرهابي أسفرت عن التثبت من هوية الانتحاري، وهو عبدالرحمن عبدالله سليمان التويجري ويبلغ من العمر 22 عاماً.

وجاء في البيان أن الانتحاري "سبق إيقافه لمشاركته في التجمعات المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين بتاريخ 25 /10 /1434هـ".

كما أعلنت الداخلية القبض على الانتحاري الثاني، وهو يخضع حالياً للعلاج من إصابته، وسوف يعلن في وقت لاحق عن المعلومات الكاملة عنه.

وأكدت الوزارة في بيانها حصيلة الهجوم الإرهابي، وهي استشهاد 4 مواطنين، وإصابة 36 آخرين، منهم 3 من رجال الأمن، وقد غادر 19 منهم المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، فيما لا يزال البقية وعددهم 14 مصاباً ورجال الأمن الثلاثة يتلقون العلاج.