بالصور.. هذه حالة المصابين في تفجير الأحساء

بعد ليلة دامية أصيب فيها 18 شخصا وتوفي 4 أشخاص في مسجد الرضا بحي محاسن في الأحساء شرق السعودية، زار مدير عام صحة الشرقية الدكتور صالح السلوك المصابين ليطمئن على حالتهم الصحية.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء في بيان لها أنه إثر الاعتداء الآثم، الذي وقع الجمعة على مسجد في حي المحاسن في محافظة الأحساء استقبلت المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومستشفى الحرس الوطني ومستشفى أرامكو السعودية بالأحساء ومستشفيات أخرى خاصة ما مجموعه 4 وفيات و36 مصابا، أغلبهم إصابتهم طفيفة، وغادر 19 منهم المستشفيات، وبقي فيها 17مصابا يتلقون العلاج، والغالبية العظمى منهم حالتهم مستقرة.

وأشارت المديرية إلى أن إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الأحساء أعلنت في اللحظات الأولى للحادثة حالة الاستنفار القصوى للأطقم الطبية والإسعافات المجهزة، وساهمت من خلال 25 من فرقها الإسعافية وقيادتها الميدانية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية في التعامل مع الحدث، وبينت أن مديرية صحة الأحساء تحت متابعة مستمرة من قبل قيادات وزارة الصحة، قد أشرفت على مجريات الحدث وتأكدت من توفير كافة الإمكانات للمصابين، وتقديم أعلى مستوى من العناية الطبية لهم.

من جهتها أنهت الجهات الأمنية تفكيك الحزام الناسف في نفس موقع التفجير، وأخذ البصمات والتحقيقات وتحريز الكاميرات المنتشرة في المسجد.