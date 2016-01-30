تفريح وترشيح

كان صاخباً لقاء وزير العمل السعودي مع أعضاء مجلس الشورى هذا الأسبوع، وكان مادة صحافية دسمة للتغطية في اليوم التالي، وأراه مادة كتابية تكفي لأكثر من مقالة، وبخاصة أنه شهد عضواً يطالب باستقالة الوزير ليفرح الشعب! وعضواً يرشح نفسه للوزارة على الملأ!

أحد الأعضاء طالب الوزير بالاستقالة مستخدماً تعبيراً شخصياً يقول «استقل وفرحنا»، والسبب - من وجهة نظره - أن الوزير ومعه فريقه، أي الوزارة بأكملها لا يوجد لديهم رؤية واضحة للقضاء على البطالة، وهنا أتساءل هل هذه «مشورة» برلمانية؟ وإذا كانت كذلك لماذا لا يطرحها المجلس للتصويت، ثم، إذا حقق الأغلبية، يرفعها لولي الأمر، ولكن تساؤلي يعقبه آخر: هل من مهمات مجلس الشورى أن يقدم مشورته للحكومة، أو لولي الأمر بضرورة استقالة وزير؟ حقيقة لا أعرف، ولكنني أعلق وأعقب فقط بأن هذا المبدأ يجعل وزراء آخرين يستقيلون لأنهم، وفريقهم ليس لديهم رؤية واضحة لحل كثير من الملفات العميقة التأثير في حياة الناس، وفي مقدمها الصحة، والتعليم، والإسكان، والبلديات.

هل في كثير من الوزارات رؤية واضحة لا تتغير بتغير الوزير؟ أشك في ذلك، ففي كل حقبة وزارية تأتي الرؤية الشخصية، ويعاد بناء الرؤية العامة أو الشاملة ارتكازاً عليها، وهو أمر يتضح جلياً في ثلاث وزارات، هي الإسكان، والتعليم والصحة، والأمل اليوم منعقد على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتغيير هذا، الذي بدأ بالفعل، حيث التركيز على قياس الأداء عبر تحقيق الأهداف، وعلى خطط وضعت وفق رؤية واضحة.

عضو آخر في المجلس قال إنه سيحل البطالة ويحارب التوظيف الوهمي لو كان مكان الوزير! وهنا أتساءل: إذا كان العضو الموقر يعرف «الوصفة السحرية» لحل ملف البطالة ومحاربة التوظيف الوهمي، أليس من واجبه الذي أقسم عليه أن يقدمه بمثابة مشورة؟ أليس في إمكانه تقديم هذه الحلول السحرية مشروعاً للتصويت ثم يرفع للحكومة ومن ثم تطبقه وزارة العمل، أم أن هذه الحلول(الرؤية) لن تظهر إلا عند تعيين العضو الموقر وزيراً؟

كنت أتمنى إتاحة الفرصة أكثر للأعضاء النساء في المجلس لأن ملف بطالة المرأة مقلق، ولأن للوزارة تجربة ليست سيئة في توظيفها، ولأن كثيرات منهن، ومن السيدات خارج المجلس يتساءلن عن تراجع أعداد النساء السعوديات في القطاع الخاص، وخصوصاً في قطاع التجزئة، يسألن عن تزايد العاملات الوافدات في وظائف التجزئة، والوافدات غير النظاميات أو المرافقات لأزواجهن اللاتي يعملن في مجالات نسائية بشكل غير نظامي وينافسن بذلك المواطنات اللاتي يزاولن هذه المهن بشكل نظامي أو يستثمرن في هذا المجال، ويرغبن في تأسيس مسارات وظيفية طموحة للمرأة السعودية العاملة في هذا القطاع، ويبحثن عن وعود وزارة العمل بتطوير المواصلات والحضانات التي نص عليها نظام العمل، ولم يطبق منها شيء على أرض الواقع، ويتأملن إيجاد مجالات عمل جديدة للمرأة، وبخاصة في القطاعات الصناعية. أما ملف الاستقدام الذي حظي باهتمام يواكب الاهتمام بعمل أبنائنا وبناتنا، فهو ليس مهمة وزارة العمل وحدها، وربما يكون للحديث صلة.

* نقلا عن "الحياة"