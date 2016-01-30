ملايين العمال في العراء.. والوزارة تتابع

يكاد مشهد الخيام المقطعة التي لا تقي من البرد يتكرر في الشوارع الرئيسية لمشاريع بالملايين لم توفر فيه الشركات المنفذة لعمال الحراسة موقعاً ملائماً يقيهم البرد.

وشن ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي حملة على مشاريع بالملايين بات حراسها في العراء في درجات حرارة تدنت لما دون الصفر المئوي.

ووثقت مجموعة من الناشطين في تويتر وسناب شات العمالة وهم في مواقع باردة يبيتون في العراء، فيما نقل بعض الناشطين ملابس ثقيلة لهم لتدفئتهم.

بدورها، راقبت وزارة العمل بعض المواقع، وشنت حملات على الشركات التي لم تلتزم بموقع يليق بالعامل يوفر له الحماية والدفء.

من جانب آخر، حظيت مبادرة صاحب محطة بنزين علق لافتة بإقفال المحطة وعدم تشغيل العمالة في البرد القارس باهتمام واسع من قبل مغردين، وتفاعل معها وزير العمل باتصال هاتفي بمالك المحطة، وشكره على هذه اللفتة الإنسانية الرائعة.

وكتب صاحب المحطة في اللافتة "نعتذر عن الإقفال، إنسانيتنا منعتنا أن نجعل العمالة يعملون في هذا البرد الشديد".

فيما تتبع مهتمون العمالة والرعاة في صحراء المملكة، ونقلوا لهم بعض الملابس الثقيلة، إضافة لحملة توعية يقوم بها البعض عبر سناب شات

وقال بندر الحمر، مصور متابع لمواقع العمالة، إن بعض الناشطين تحركوا بأكياس تحمل ملابس متعددة ثقيلة بمقاسات مختلفة يوزعونها على من يجدونه في العراء في حملة شملت بعض المناطق.