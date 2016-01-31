أمير مكة: قائمة سوداء معلنة بالمقصرين في تنفيذ المشاريع

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة عن عزم الإمارة إصدار قائمة معلنة بشكل سنوي تتضمن الجهات المنجزة للمشاريع والأخرى المقصرة.

خلال ترؤس الأمير خالد الفيصل اجتماع مجلس المنطقة الذي عقد في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم، الأحد، وجه المجلس بتطوير آلية إصدار التقارير الخاصة بتنفيذ المشاريع، على أن يصدر تقرير مفصل عنها نهاية كل عام، متضمنا إفصاحاً شاملاً عن المشاريع المنجزة والمتعثرة في المنطقة.

ويتضمن التقرير أيضاً أسماء الجهات المنجزة والمقصرة، سواء كانت أفراداً أو جهات حكومية أو شركات، فيما ستكون القائمة متاحة للرأي العام.

وقال الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع: "ستصدر الإمارة ومجلس المنطقة قائمة معلنة، تحت اسم التقدير والتحذير، تتضمن الجهات المنجزة للمشاريع والأخرى المتسببة في التعثر، ليكون الجميع على اطلاع بالمسؤولين عن ذلك"، مضيفاً: "سيتم شكر المنجزين، فيما ستعلن أسماء المقصرين سواء كانت جهات أو شركات أمام الملأ".

ولفت أمير منطقة مكة المكرمة إلى أن الجهات خلال الفترة الماضية لم تكن حازمة في التعامل مع الجهات والشركات المقصرة، إضافة لارتخائها في المتابعة، مع الاكتفاء برفع تقارير دون اتخاذ إجراءات تنعكس إيجاباً على سير العمل.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات والقرارات اللازمة.