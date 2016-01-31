اكشفوا لنا صاحب هذا الفيديو الخبيث

•• رغم التغيير النوعي في العملية الإجرامية التي قام بها المجرمون ضد مسجد "الإمام الرضا" بالمبرز بمدينة الاحساء باستخدام البنادق الرشاشة بالاضافة الى "تمنطقهم" بالأحزمة الناسفة لإصابة أكبر عدد من المصلين ورجال الأمن.. إلا أن إرادة الله (أولاً) ثم تحرك رجال الأمن السريع (ثانياً) وتعاون المصلين (ثالثاً) حالت دون أن تكون النتائج فظيعة.. ولذهب العشرات في هذه العملية الإجرامية.. بعد فترة توقف لمثل هذه الأعمال الدنيئة..

•• والسؤال الآن هو.. لماذا التركيز على مساجد الشيعة بصورة أكبر من غيرها وإن كان هناك حادث واحد استهدف مسجد قوات الطوارئ في أبها في السادس من شهر يوليو من العام الماضي 2015؟

•• الجواب هو.. أن من خططوا ويخططون لهذه العمليات الخبيثة يريدون بذلكم إذكاء روح الفتنة بين الشيعة وإخوانهم من بقية المواطنين .. وكأنهم يريدون إعطاء الانطباع بأن مجتمعنا يرفض التنوع المذهبي ولا يعترف بحق الشيعة منهم في ممارستهم حياتهم الطبيعية في نطاق الوطن الواحد.. وتحت مظلة الدولة القوية الواحدة.

•• والأخطر من هذا.. والأكثر استحقاقاً للانتباه والتيقظ هو ما كشف عن التسريب لفيديو متداول بصوت أحدهم كان يقول أثناء عملية إلقاء القبض على أحد المجرمين من قبل الشرطة بتعاون المواطنين.. "صوّروه حتى لا يغيروه لنا"..

•• ولا يحتمل هذا الكلام المسموم إلا تفسيراً واحداً هو أن صاحب هذا الصوت المدسوس يشكك في مدى جدية أبطال الأمن في القبض على المجرم ومحاكمته وإصدار العقوبة التي يستحقها كجزء من الحرب التي يطلقها أعداء الوطن لزعزعة الأمن والاستقرار فيه.. وإيجاد فجوة بين بعضنا البعض.. واستثارة إخوتنا الشيعة ضد الدولة والمواطن على حد سواء.. وهذا أمر خطير للغاية.

•• ومع ثقتي الشديدة في أن هذه الدسائس لن تنطلي على إخوتنا الشيعة بدرجة أساسية.. وان الدولة لن تتأخر كثيراً عن كشف أبعاد هذا العمل الإجرامي الجديد.. إلا أنني أتمنى ومن كل قلبي أن تصل الأجهزة الأمنية إلى صاحب هذا الفيديو لمحاسبته وأن توضح لنا حقيقة إطلاقه لأنه لا يقل خطورة في أهدافه عن الجريمة المنكرة نفسها..

•• فهو إما أن يكون جزءاً من العملية الإجرامية.. أو أن يكون الصوت معداً سلفاً وأدخل على صور الحادث لتحقيق هدفه الأساسي وهو التشكيك في جهود رجال الأمن لاستثارة الأخوة الشيعة ضد الجميع.. وإما أن يكون جزءاً من مخطط إثارة الفتنة بيننا كمواطنين..

•• وفي كل الأحوال.. فإن الوصول إليه إن كان بيننا ومحاكمته وإلحاق العقوبة اللازمة به والتحذير منه ومن أمثاله.. يعتبر ضرورة ملحة..

•• حمى الله هذه البلاد وجنَّب أبناءها شرور هؤلاء المجرمين والقتلة.. ومكننا منهم جميعاً..

•• وإذا كان لي ما أقوله إلى إخواننا الشيعة فهو أنه بوعيكم .. وبمواطنيتكم التي لا يمكن التشكيك فيها.. تستطيعون إفشال هذه المؤامرات التي تستهدف الجميع.. وطناً ومواطنين.. وإلا فإن استهداف الأحساء الوادعة تحديداً.. وأهلها المتآلفين والمتعاونين إلى أبعد الحدود مع بعضهم البعض يكشف لنا دوافع أعدائنا في شق الصف ونسف كل مصادر القوة في وحدتنا.. خيبهم الله وفتَّ في عضدهم.. ونصرنا عليهم.

* نقلا عن "الرياض"