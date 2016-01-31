الجبير: سنستمر بدعم معارضة سوريا عسكريا إذا فشل جنيف 3

جدد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأحد، تأييد المملكة لموقف المعارضة السورية بالمشاركة في مفاوضات "جنيف 3"، مشيرا إلى استمرار الدعم العسكري لها في حال فشل المفاوضات.

وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو الذي يقوم بزيارة للرياض، أن المحادثات يجب أن تركز على نقل السلطة من بشار الأسد، ووضع دستور جديد، وإجراء انتخابات، وألا يكون للأسد أي دور في سوريا الجديدة.

وقال إن وفد المعارضة السورية ذهب للتفاوض حول هذه الأمور. وتابع أن السعودية تدعم المعارضة، سواء اختارت التفاوض أم لا.

وفي سياق آخر، قال الجبير إن السعودية تؤيد حق تركيا بالدفاع عن أراضيها بالأسلوب الذي تراه مناسبا لها.

وأشار الجبير إلى أن البلدين يعملان على دعم المعارضة السورية في كل المجالات، وموقف البلدين هو داعم للأشقاء السوريين.

من جهته، قال تشاووش اوغلو إن المعارضة السورية لها الحرية في أن تختار مغادرة محادثات السلام في جنيف إذا لم تتحقق مطالبها.

وأضاف أوغلو: "طلبنا من المعارضة أن تطرح شروطها لبدء المفاوضات والاستمرار في المفاوضات. يمكنهم المغادرة في أي وقت إذا لم تنفذ مطالبهم".