ما الجديد؟؟ لا جديد..

نفس السؤال سيتكرر، ونفس الجواب سيتكرر، طالما لم يتم استئصال الجينات الخبيثة، كلها، من النخاع وليس من الأعضاء التي تتأثر بها وتتشكل بحسب مواصفاتها.

هذه الصحيفة - مثلا - طرحت يوم أمس أسئلة على شاكلة: كيف تفجر بيوت الله؟. كيف يستهدف المصلون وهم بين يدي الله؟.. هذا السؤال وبأي صيغة أخرى تطرحه بقية وسائل الإعلام في مأتم بكائي لن يفيد ولن يغير الأمور. المسألة غير مجدية عندما نستحث العاطفة في أجساد لم تعد فيها روح، ونتوسل العقل في أجسام احتل الشيطان عقولها. القضية غير ذلك تماما، وإذا لم نتغير «جذريا» في التعامل معها ستظل مستمرة وسنظل نكتوي بنارها إلى أمد لا يعلمه إلا الله.

«الأرض صلبة، والوطن قوي». عنوان صحفي جميل في «عكاظ» أمس، ولكن هناك من يحاول بإصرار على أن يجعل الأرض رخوة، والوطن ضعيفا، فهل نتعامل مع الخطر بالفعل أم بالعناوين الصحفية والتصريحات. تلقينا التعازي في حادثة مسجد الأحساء، وتلقينا قبلها تعازي كثيرة في حوادث مماثلة، فهل سنستمر نتلقى التعازي، أم أنه يجب علينا الاحتفال بحسم المعركة لصالح الوطن وأمن الوطن، واستقرار الوطن، وأجياله القادمة التي نحمل أمانة تسليمهم وطنا شامخا قويا قادرا على استئصال كل من يهدد وجوده.

على سبيل المثال لا أكثر، قرأنا خلال الأسبوع الماضي عن حكم صدر على متهمة بالانضمام لداعش والقاعدة والتآمر مع حثالة إرهابية كان أحد مشاريعها التآمر لاغتيال ولي العهد. ويا له من حكم صارم رادع لغيرها. السجن 6 سنوات.. وبعدها صدر حكم على من هو أسوأ منها بالسجن 7 سنوات. يا له من حكم قاس.. نعرف أننا أصدرنا أحكاما قبل فترة على 47 إرهابيا بحد القتل للمرة الأولى، واحتفى الوطن كله بذلك إلا الذين هم أصل البلاء من الذين يغيرون جلودهم كل يوم وهم يزرعون الموت في طريق الوطن. تعرفهم يا وطني، ولن تنتهي المشكلة طالما شبه متأكدين أنه لن يستطيع أحد المساس بهم. هكذا هم يعتقدون، وهكذا هم يخططون لاستلام الوطن بعد حرقه على أيدي أتباعهم ومريديهم وضحاياهم.

هؤلاء هم الخلايا الجذعية للإرهاب التي إذا أردنا لوطننا الأمان يجب إتلافها ووضعها في زبالة النفايات الخطرة التي يتم دفنها بحسب شروط دفن المواد الضارة بالحياة.

* نقلا عن "عكاظ"