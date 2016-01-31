القوات السعودية تقصف مواقع للمتمردين قبالة محافظة الحرث

قامت القوات السعودية المشتركة وطائرات التحالف بقصف مواقع الميليشيات قبالة الحدود السعودية.

ففي ساعات الصباح الأولى، قصفت القوات السعودية المشتركة المنطقة الجبلية اليمنية قبالة محافظة الحرث، وذلك بعد محاولة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح التقدم نحو الحدود السعودية اليمنية، ورصدهم بالطائرات من دون طيار والأنظمة الحرارية.

كما استمرت مدفعيات القوات السعودية في استهداف الميليشيات قبالة الخوبة الشمالية.

وفي تبة الدغاسة اليمنية قبالة محافظة الطوال السعودية، قصفت طائرات التحالف مركبات وتجمعات تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بعد محاولتها استهداف مقرات عسكرية حدودية سعودية عبر قذائف الهاون والكاتيوشا، وذلك بعد أن شهدت الحدود السعودية ليلة السبت، هدوءاً نسبياً على كامل الشريط الحدودي قبالة محافظة الطوال.