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المرأة تلعب دوراً في العمليات الإرهابية لداعش

المصدر: دبي - قناة العربية
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أعاد الإعلان عن تورط الموقوفة عبير الحربي في تفجير مسجد الطوارئ في أبها إلى الأذهان تساؤلات كثيرة عن أسباب وكيفية انخراط المرأة في تنظيم "داعش".

وتشير إجابة هذه التساؤلات، بحسب خبراء، إلى حب المغامرة لهؤلاء المغرر بهن اللواتي يتواصلن مع عناصر من "داعش" عبر الإنترنت، فيما قد يأتي التجنيد طوعاً أو حكماً أيضاً في حالات أخرى.

ويعتمد "داعش" بشكل خاص، والتنظيمات المتطرفة بشكل عام، على النساء للقيام بأعمال لوجيستية توازيها عمليات عسكرية. ويتم تجنيد هؤلاء عبر الشبكة العنكبوتية، وهو ما يسمى "الجهاد الإلكتروني".

كلمات دالّة

#داعش, #إنترنت, #تجنيد, #نساء, #عبير الحربي, #تفجير, #مسجد الطوارئ, #أبها

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