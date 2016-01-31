الملك سلمان يبحث مع رئيس وزراء تركيا الأحداث الإقليمية

عقد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصره الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

حضر جلسة المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا الدكتور عادل بن سراج مرداد.

كما حضرها من الجانب التركي، معالي هيئة الأركان العامة الفريق أول خولصي أكر، ونائب رئيس الوزراء لطفي ألوان، ووزير الخارجية مولود تشاووش اوغلو، ووزير الاقتصاد مصطفى اليتاش، ووزير الداخلية أفكان ألا، ووزير الدفاع الوطني عصمت يلماز، ووزير النقل والملاحة البحرية والاتصالات بنعلي يلدريم، والسفير التركي لدى المملكة يونس دميرار، وعدد من المسؤولين.