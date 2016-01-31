بالصور.. هؤلاء هم الإرهابيون المطلوبون بالسعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، قائمة جديدة تضم 9 مطلوبين للجهات الأمنية تورطوا بتفجير #مسجد_الطوارئ في أبها بمنطقة عسير.

ويرتبط هؤلاء المطلوبون أمنياً بالخلية الإرهابية في حي المونسية بمدينة الرياض، والخلية الأخرى في محافظة ضرما، والتي سبق أن داهمتها القوات السعودية في وقت سابق وألقت القبض على عدد من الإرهابيين.

ودعت وزارة الداخلية كل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم بالمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية، علماً أنه تسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة، وهي منح مكافآت مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافآت إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.

وفيما يلي قائمة بأسماء الإرهابيين الفارين:

1. سعيد عائض إل دعير الشهراني (سعودي الجنسية)

2. طايع سالم يسلم الصيعري (سعودي الجنسية)

3. عبدالعزيز أحمد محمد البكري الشهري (سعودي الجنسية)

4. عبدالله زايد عبدالرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية)

5. عقاب معجب فزعان العتيبي (سعودي الجنسية)

6. ماجد زايد عبدالرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية)

7. مبارك عبدالله فهاد الودعاني الدوسري (سعودي الجنسية)

8. محمد سليمان رحيان الصقري العنزي (سبق الإعلان عنه كمطلوب أمني ضمن قائمة 16 التي أعلن عنها بتاريخ 16 / 8 / 1436هـ).

9. مطيع سالم يسلم الصيعري (سعودي الجنسية)

وتوضح الصورة المرفقة مع الخبر أسماء وصور وأعمار المطلوبين للأجهزة الأمنية السعودية.