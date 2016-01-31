بالفيديو.. رحالة يوثقون ثلوج الشمال السعودي

أغرى تساقط الثلوج على الشمال السعودي العديد من هواة الرحلات ومحبي الطبيعة على المضي قدماً في إعداد العدة لرحلات ثلجية في الشمال، بداية من حائل وعرعر وطريف ومناطق حزم الجلاميد، أحد أشهر المواقع الخاصة بالتعدين.

ويوثق سليمان المطرودي في فيديو خص به "العربية.نت" رحلة استمرت ثلاثة أيام لحزم الجلاميد والمواقع المحيطة به، وسجل مع أعضاء الرحلة سقوط الثلوج في بداية العاصفة وأثناءها وبعد انتهائها.

كما ذكر أن الرحلة كانت ممتعة، خصوصاً أن وصولهم تزامن مع تساقط الثلوج واستعدادهم للمبيت في الصحراء.

وقال المطرودي: "ساعدتنا التوقعات المبكرة لموجة الثلوج هذا العام على الوصول في الوقت المناسب، وتوثيق العاصفة الثلجية، واكتساء الصحراء بالبياض خلال يومين".

وشهدت الأيام الماضية خروج العديد من هواة الرحلات نحو مواقع الثلوج شمال السعودية، وتعد عرعر الوجهة الأولى لهؤلاء هذا العام.

كذلك نفد الوقود من بعض المحطات نتيجة التوافد من قبل الرحالة وهواة مشاهدة الثلوج.

وعزز كثافة الزوار في المنطقة توافق العاصفة الثلجية مع إجازة نهاية الأسبوع. كما تحركت المجموعات من الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية وجدة ومكة نحو الشمال السعودي.