جمعية أهل السنة في باكستان تدعم مواقف السعودية

عقدت جمعية أهل السنة في باكستان ندوة تحت شعار "الدفاع عن الحرمين" ضم مشاركين عن المؤسسات التعليمية الدينية التابعة للمذهب الحنفي في باكستان، جددوا خلالها دعمهم وتضامنهم مع مواقف المملكة العربية السعودية، ونددوا بسياسات إيران التوسعية وتدخلها في شؤون الدول الإسلامية، كما أكدوا أن أمن المملكة وسيادتها ووحدة أراضيها، والدفاع عن الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، وعن الحكومة والشعب السعودي كل لا يجتزأ.

وحضر الندوة علماء وأساتذة وخريجون ورؤساء مدارس وجامعات إسلامية يتبع جلها لوفاق المدارس العربية في باكستان، والتي يقدر القائمون عليها عديد المؤسسات التعليمية الدينية المنضوية تحتها بنحو ثمانية عشر ألفا وست مئة معهد ومدرسة وجامعة إسلامية.

وخلال الندوة ندد رئيس جمعية أهل السنة القاضي عبدالرشيد بسياسات إيران التوسعية وتدخلها في شؤون الدول الإسلامية، وحث عبدالرشيد طهران على تغيير سياستها تجاه السعودية، فيما أثنى عبدالرشيد على السياسة السعودية، وأكد استعداد الشعب الباكستاني وعلمائه للتضحية عن الأماكن المقدسة والمملكة حكومة وشعبا، معتبرا أن حمايتها كل لا يتجزأ.

من جانبه، شدد محمد حنيف جالندري، القيادي في وفاق المدارس العربية على أهمية السعودية ومكانتها في قلوب المسلمين والشعب الباكستاني عموما، واعتبر أن الدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين جزأ من الإيمان والعقيدة، وانتقد حنيف سياسات إيران، معتبرا أن الثورة الإيرانية ومنذ بدايتها دأبت على التوسع والتدخل في شؤون الدول الأخرى وتأجيج النعرات الطائفية، وتساءل جالندري عن شعار الوحدة الذي تدعو إليه طهران بينما أيديها ملطخة بدماء الأبرياء، وحذر حنيف من المساس بأمن وسيادة السعودية، معتبرا أن أمنها واستقرارها هو مفتاح استقرار المنطقة والعالم، على حد وصفه.

وقد ندد عبدالرزاق حيدري، أحد العلماء المشاركين في الندوة بتدخل إيران في أحكام القضاء السعودي وإحراق السفارة السعودية في إيران، واعتبر حيدري أن القضاء السعودي منصف، فيما نوه فيض الرحمن عثماني، وهو مدير إحدى الجامعات الإسلامية، بما تقوم به القيادة والحكومة السعودية من خدمة لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، مشيرا إلى الاحترام والتقدير الذي يكنه الشعب الباكستاني للقيادة السعودية وخدماتها للإسلام والإنسانية ووقوفها إلى جانب باكستان خلال الأزمات التي مرت بها.