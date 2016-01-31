نشرت وزارة الداخلية السعودية صوراً للمضبوطات التي عثر عليها مع الإرهابي، الذي تم القبض عليه في تفجير مسجد الرضا في حي المحاسن بمحافظة الأحساء، وهي عبارة عن سترة عسكرية لتخزين مخزن الرصاص الخاص بالرشاش، الذي كان بحوزته، بالإضافة إلى حزام ناسف كان يرتديه، ولم يستطع تفجيره بسبب تكاتف رجال الأمن مع المواطنين الذين كانوا في مكان الحادث ومنعوه من ذلك.
صور للمضبوطات التي تم العثور عليها بحوزة إرهابي الأحساء
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