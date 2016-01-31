• عادل الجبير هذا (الاسم) الذي يتفق عليه الوطن (كله)، إنه رجل جاء في مكان صعب وفي ظروف أصعب ليصنع من خلال تعبه منجزات ضخمة ،وكلنا يرقب أفعاله التي تحلق به في كل أنحاء العالم وتدفع به في كل مكان حتى بات من الصعب على أحدنا أن يحدد أين هو وموقعه بالضبط فهو يكاد يسبق الزمن ،والزمن إيقاعه لم يعد ذلك الذي نعرف يوم كانت الثانية تأخذ راحتها وتمنحك متسعاً من الوقت للشعور او على الأقل بعض الإحساس الذي كنا نشعر به ذات يوم وبالرغم من سرعة النبض والإيقاع الذي غير مفاهيم الحساب وحوَّل الشهر الى ثانية إلا أن معالي وزير خارجيتنا بفضل الله أثبت أنه مع الزمن في سرعته وإيقاعه...،،

•الحديث هنا عن وزير يقظ هو حديث مفعم بالحب والتقدير لرجل أثبت للعالم أجمع حسن اختيار قيادتنا له ليدير مهمة الخارجية ويحرك الكثير الذي نحلم به ونتمناه والحمدلله الذي عوضنا بغياب الفقيد الأمير سعود الفيصل والمخلص الذي أهدى الينا من خلال إحسانه حبه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ،بمعالي الوزير الأستاذ عادل الجبير ولا أحد يستطيع أن يحجب الشمس بغربال وأفعاله كلها في عيوننا وقلوبنا معه أنى يذهب وأنى يكون .والحمدلله أن هذا الوطن (ولَّاد) للعقول التي تبدع حين تجد الفرصة وتمضي وفي ذاكرتها وطن تريده أن يسبق الكون ويتفوق ليصل الكل معه للفرح الكبير .ومن خلال أبنائه وبناته وإخلاصهم أجزم أن الصعب لن يقف أمام الطموح الذي لاحدود له أبداً ومن هنا أهنئ وطني بكل عقل وجسد وروح أحبت هذه الأرض وأخلصت لله أولاً وثانيا وثالثاً والوطن أغلى وأثمن ...،،،

• ( خاتمة الهمزة) ... معالي وزير الخارجية ليس هناك أهم من (تعب) الركض و(السفر) سوى نجاحاتك وإخلاصك للوطن ... دمت في خير ... وهي خاتمتي ودمتم

* نقلا عن "المدينة"