هناك خبر منشور في «عكاظ» يوم الخميس الماضي، لا يمكن لأحد أن يقرأه ثم لا يتجمد مصعوقا أمامه، فهو إن صدق، كارثة حقيقية تنذر بمستقبل مظلم لبلدنا ولأجيالنا المقبلة.

يقول الخبر إن 30% من طلاب المرحلة المتوسطة الذكور، و23% من الإناث، يتعاطون نوعا من أنواع المخدرات! هذا الخبر مبني على دراسة قام بها أحد الباحثين في المركز الوطني لأبحاث الشباب، وحسب هذه الدراسة وجد أن نسبة التعاطي بين مراهقي ومراهقات المرحلة المتوسطة، ترتفع في منطقة جازان وتليها الحدود الشمالية ثم مكة.

لفرط ما أذهلني الخبر، أخذت أوحي إلى نفسي مرة بعدم صحته، ومرة بعدم صحة نتائج الدراسة، لا أريد أن أصدق، فمن المرعب تخيل صورة مجتمع فيه ما يقرب من ثلث المراهقين وربع المراهقات يتعاطون المخدرات، خاصة إذا تخيلنا الصورة كاملة، فمتى كانت هذه نسبة المراهقين في المرحلة المتوسطة الذين يتعاطون المخدرات، فماذا عن نسبة المتعاطين غيرهم من طلاب الثانويات والجامعات وبقية الشباب؟!

إنها صورة مرعبة، هل يعقل أن هذه النسبة الكبيرة من أفراد المجتمع تعيش مخدرة؟! وهل يحق لنا بعد هذا أن نحلم أو نعد أنفسنا بالتحول إلى مجتمع المعرفة وتغيير دفة الاقتصاد الوطني؟! هل يحق للمجتمع أن يأمل في مستقبل مشرق حين تكون أجياله الناشئة مخدرة بهذه الصورة؟!

إني هنا لا أريد أن أهون من شأن مشكلة انتشار المخدرات وقوة نشاط المهربين، لكني يصعب علي تصديق نتيجة هذه الدراسة!!

إما إن صدقت، فإنها يجب أن تؤخذ بمنتهى الجدية والحزم، فهي تقرع الجرس عاليا منذرة ومحذرة، والتفاعل معها يجب أن يكون بمستوى الخطر الذي تنذر به، هذا يعني أننا في حاجة إلى وضع خطة علاجية محكمة لإنقاذ المجتمع من هذه الكارثة، ليس فقط بمكافحة المهربين وتجار السموم، ولا بمواصلة الوعظ والتوجيه، نحن في حاجة إلى خطة علاجية شاملة تنظر إلى جميع الزوايا والثغرات الموجودة التي تتسبب في تسرب هذه السموم إلى أجسام مراهقينا وشبابنا لتغتالهم وتسمم عقولهم وتنحرف بسلوكهم فلا تبقي لنا منهم سوى الحطام.

* نقلا عن "عكاظ"