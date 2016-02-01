إفريقيان يقتلان إفريقياً ثالثاً بجازان بسبب قيمة مخدرات

أطاحت شرطة منطقة جازان بشخصين من جنسية إفريقية بعد ضلوعهما بقضية قتل أحد الأفارقة الأسبوع المنصرم.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان، المقدم محمد الحربي، أن أعمال التحريات والبحث أسفرت عن اﻹطاحة بشخصين من جنسية إفريقية نفذا جريمة القتل بعد أن كانا قد تواريا عن الأنظار تاركين جوا من الغموض يخيم على مسرح الجريمة.

وأضاف الحربي أنه على الرغم من العتمة والضباب الذي صاحب الحادثة وعدم وجود دليل يقود للجناة، قام رجال اﻷمن بجمع خيوط الاستدلال وتكثيف تحرياتهم ومصادرهم واستخدام عمليات بحثية دقيقة قادت لشخص مجهول من خلال سبر غور القضية، ومع تتبع المعلومات تمت اﻹطاحة به، واتضح أنه من جنسية إفريقية دخل البلاد بطريقة غير نظامية.

وبين الحربي أنه تم استجواب المتهم مبدئيا ليعترف بأنه هو من نفذ الجريمة بواسطة فأس بمساعدة شخص آخر من نفس جنسيته أرشد لموقعه وقبض عليه لاحقا.

وقد بررا قيامهما بهذا الجرم لاختلافهما مع المجني عليه على قيمة مواد مخدرة.