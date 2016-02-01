السعودية: الانتحاري الثاني في مسجد الأحساء مصري الجنسية

كشفت السلطات الأمنية السعودية، اليوم الاثنين، هوية الانتحاري الثاني على مسجد الرضا في محافظة الأحساء، حيث تبين أنه مصري الجنسية، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه "إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 20 / 4 / 1437هـ حول اعتراض شخصين انتحاريين أثناء محاولتهما الدخول إلى مسجد الرضا بحي المحاسن بمحافظة الأحساء، والذي أُعلن فيه الكشف عن هوية الانتحاري منفذ الجريمة الإرهابية المدعو عبدالرحمن عبدالله سليمان التويجري، وما أشير إليه عن القبض على الانتحاري الثاني وأنه يخضع للعلاج من إصابته.

وعليه فإن التحقيقات القائمة توصلت إلى هوية الانتحاري الثاني، وتبين أنه يدعى طلحة هشام محمد عبده (مصري الجنسية)، قدم للمملكة بتاريخ 23 / 9 / 1434هـ برفقة ذويه بتأشيرة زيارة عائلية لوالده المقيم هشام محمد عبده عبدالحليم (مصري الجنسية)".

ولا تزال الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها وملاحقة وقبض كل من يشتبه تورطه في هذا الحادث الذي وقع نهار الجمعة الماضي، وأدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة 36 آخرين، منهم 3 من رجال الأمن.