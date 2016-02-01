القوات السعودية تحبط محاولات تسلل للمتمردين قبالة جازان

نفذت القوات السعودية المشتركة عمليات نوعية مكثفة في مناطق محدودة على الشريط الحدودي قبالة منطقة جازان، وفق مراسل "العربية" على الحدود.

واستهدفت العمليات، التي شاركت فيها مروحيات الأباتشي جواً والمدفعية براً، فضلا عن قوات برية عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بعد محاولة حثيثة فاشلة للتسلل إلى المنطقة المحظورة.

كما أفاد المراسل أن عناصر الميليشيات بادروا بإطلاق قذائف الهاون والكاتيوشا على مناطق في محافظتي الطوال والحرث الحدودتين.

من جهتها، أكدت مصادر عسكرية لـ"العربية" أن مواقع الميليشيات ومجاميعهم دكت في القصف الدقيق والضربات التي وجهتها القوات السعودية المشتركة.

وفي منطقة نجران، أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني عن استشهاد طفلٍ وإصابة تسعة من أفراد عائلته جراء سقوط قذيفة من داخل الأراضي اليمنية.