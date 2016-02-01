بالصور.. متحف يضم 4000 قطعة أثرية

ظل محمد عبدالله آل صوفان الذي كان معلماً بإحدى مدارس محافظة النماص (جنوب السعودية) بجمع التراث قرابة الـ27 عاماً. وبدأ مشوار جمع القطع الأثرية التي كانت تستخدم آنذاك في الزراعة، ثم شرع بجمع أدوات المنزل والعملات وغيرها من القطع.

واستمر آل صوفان هكذا حتى أصبح لديه ما يكفيه لإقامة متحف متكامل. وهذا ما حدث، حيث أقام متحفا بجوار منزله، جمع فيه قرابة 4 آلاف قطعة.

كما أنشأ قسماً خاصاً بالصور والمناسبات الوطنية، وظل يجمع الصور لأبرز القيادات والرموز البارزة وصور أبناء قريته وزملائه بالدراسة.

وقد زارت "العربية.نت" هذا المتحف ورصدته بصور خاصة.