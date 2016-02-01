تويتر يدل على المحرضين

ما أن يقوم إرهابي فاجر محارب لله ورسوله والمسلمين بتفجير مسجدٍ سني أو شيعي حتى تنطلق "هاشتاقات" داعشية، قد يكون ظاهرها فيه خير ولكن الهدف منها هو صرف نظر الناس عن الجرم الحقيقي وعن المجرم وعن محرضيه.

مثال ذلك بعد تفجير مسجد قوات الطوارئ في عسير انطلق هاشتاق راقبوا الخمس. ونشط وتناوله المتحمسون بسذاجة لدرجة أنه فاق هاشتاقات أخرى كهاشتاق كلنا رجال الأمن، أو داعش عدوة المسلمين الأولى.

لم يريدونا أن نتذكر أن من فجر مسجد الطوارئ سني ومن موله سني ومن حرضه سني ومن أطلق الهاشتاق سني كذلك.

وهذه المرة لم تكن استثناءً، فقد استغل مناصرو داعش خطأ أحد المصلين الشيعة بقوله: صوروه لا يغيرونه. واستغلوه للهجوم على كل شيعتنا تحت هاشتاق تخوين رجال الأمن.

لاشك أن من أطلق هذا التصريح أخطأ ولكنه فرد يتحمل وزر خطئه. وليس من العدل أن نحمل الوزر لقطاع كامل من المواطنين.

كالعادة انطلق الناس بحسن نية خلف هذا الهاشتاق بترديده والتعليق عليه.

يهمنا في هذا الأمر أن يرتفع وعي المجتمع بالتصدي للمتطرفين من الطرفين. لابد أن يدرك الجميع مسلمات مهمة:

نحن نقف في خندق واحد سنتنا وشيعتنا، بالأمس فجر المجرمون مسجد قوات الطوارئ واليوم فجروا مسجد الرضا بالأحساء.

العدو واحد سواء كان داعش أو القاعدة أو النصرة أو حزب الله أو كل من يؤمن بولاية الفقيه أو البيعة لغير ولي أمرنا.

الوطن وطن الجميع وليس من حق كائن من كان أن يزايد على الوطنية ويتهم الآخر بالخيانة والولاء الخارجي، ماعدا أصحاب ولاية الفقيه وبيعة المرشد وحتى هؤلاء لم نكن لنخونهم لولا أن مقتضى ولاية الفقيه والبيعة تعني التخلي عن المواطنة. أما استغلال حوادث التاريخ الغابر لحشد الحشود فمرفوضة.

إن التأجيج الطائفي لا يخدم السنة ولا الشيعة بل يخدم القوى الخارجية ولئن لم نعتبر من وضع العراق وسورية ولبنان فالمستقبل ينذر بالشؤم.

إن الحروب الطائفية لم ولن تقضي على الخلاف الطائفي بل تحوله من مجرد خلاف فهم وتطبيق إلى خلاف اقتتال وكره.

حقيقة أخرى ستسوء أعداء الله وهي أن هذه التفجيرات قربتنا لبعضنا.

كما يهمنا الوصول إلى المحرضين الذين لازالوا بين أظهرنا دعاة على أبواب جهنم يحرضون أبناءنا ويضنون بأبنائهم عن جنتهم المزعومة "جنة المسيح الدجال"، وهم أصحاب "الهاشتاقات" الطائفية: لستم بحاجة إلى سرد أسماء لأنهم سيظهرون لكم من خلال تغريدات المفجرين وحساباتهم وإعادة التغريد لمحرضيهم.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"