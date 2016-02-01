سينما منزوعة الفرح

كان من المتوقع حضور رسمي يليق بالتظاهرة الثقافية الفنية المقامة في مدينة جدة من خلال (مهرجان الشباب للأفلام) كون هذه الخطوة لا تزال متعثرة السير في زمن غدت فيه السينما قيمة عالية وضرورية لرفعة أي وطن.

أقول من المؤسف أن تتم هذه الظاهرة الفنية في غياب رسمي يؤكد أن الفنون تنهض بذاتها مهما غابت عنها شهادات التأييد.

وأقول صدقا بأنني أضع المهرجان في خانة حسنات الرئاسة العامة لرعاية الشباب والتي لطالما حملت شعار الشباب ولم تلتفت إليهم أبدا.. إذ ظلت أنشطتها الرياضية هي الدعامة الأساسية لوجودها من غير أن ترعى أي مناشط شبابية دون ذلك.. ويحمد لها أيضا أن يكون المهرجان تحت عباءتها الرسمية، إذ أن السينما يتيمة ولا تريد أي جهة تبنيها خوفا من الانتقاد الاجتماعي.

وإذا كانت هذه التظاهرة الثقافية الفنية تقول عنها الرئاسة إنها تجربة (تتوق إلى تعزيز قيم الانتماء والوطنية، والتصدي للفكر الضال والمروجين له، وكذا إعداد جيل على قدر كبير من المسؤولية في صناعة الأفلام الروائية والوثائقية وتطويعها لصالح الوطن وقضايا المجتمع). فكيف لهذه التجربة أن تمضي من غير احتفاء ومباركة رسمية تضاهي الأهداف المعلنة؟

هذه التظاهرة إن لم تكن مدعومة بكبار المسؤولين الساعين إلى تعزيز تلك الأهداف وتظافر الجهود لنجاح هذه التجربة، لأن لها أهدافا سامية وكان من الممكن أن تسد فجوة عدم ظهور مسؤول كبير أن يظهر الرئيس العام لرعاية الشباب على الأقل مانحا دعما حضوريا وإعلاميا، أما أن تلقى الكرة (المهرجان) إلى وسط الملعب فهي أشبه بحالة أسرة تريد أن (ترتاح) من إزعاج بعض أبنائها بإشغالهم بكرة شراب.

وبعيدا عن هذا اللوم فثمة فرح ينهض به ثلة من الشباب (المعنيين بصناعة الأفلام باعتبار أن المهرجان يعتبر أداة لتحفيز المخرجين وكتاب السيناريو والممثلين وكل من يتصل بها من هندسة صوت، وموسيقى تصويرية، وتصوير، ومونتاج، ليصبح منصة لكل المواهب السعودية الشابة، والتي ستجد أمامها الفرصة كاملة للتعلم مباشرة من أبرز المهتمين بهذه الصناعة محلياً وعالمياً، وكذا عرض أفلامهم والتواصل مع الجمهور مباشرة).

وفي الجانب الموازي (يتم تنفيذ العديد من الورش التدريبية لصقل المواهب، وإتاحة الفرصة لأكبر كم من الموهوبين والمبدعين في الأفلام الروائية والوثائقية من خلال المسابقة العامة للمهرجان، وكذا المسابقة الخاصة بالطلبة).

فهنيئا للشباب بمهرجانهم السينمائي الذي يظهر كفرحة منزوع منها الفرح.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ"