ضم الطلاب المتفوقين !

في مدينة أمريكية ألتقيت شابا سعوديا من الدارسين على حسابهم للحصول على درجة الماجستير، الشاب يدرس تخصصا مهما في واحدة من أشد الجامعات الأمريكية صرامة في معاييرها الأكاديمية، ومعدل درجاته يكاد يبلغ الدرجة الكاملة، ورغم ذلك مازال ينتظر ضمه لبرنامج الابتعاث وفق التوجيه الذي صدر عند زيارة خادم الحرمين الشريفين للولايات المتحدة الأمريكية !

الشاب الذي قابلته كرس كل وقته لدراسته، ويقضي معظم وقته بين الجامعة وسكنه، ولا يملك سيارة للذهاب بعيدا عن جامعته، وليس ممن يمارسون السياحة التعليمية، مما يجعلني أتساءل عن أسباب تعطيل ضم الطلاب المتميزين الذين استوفوا كل شروط الضم لبرنامج الابتعاث، فالعبء المادي كبير ومرهق، ومثل هؤلاء الطلاب المتميزين هم من ثروات الوطن والاستثمار في تعليمهم العالي هو استثمار في المستقبل، الأمم الناجحة هي التي تستثمر في إنسانها؛ لتضمن مستقبلها !

أعلم أن هناك طلابا سافروا للدراسة على حسابهم دون تحديد أهدافهم، أو رؤية آفاقهم، أو معرفة قدراتهم، أو امتلاك جدارة الانضمام لبرنامج الابتعاث، لكن لماذا تبدو وزارة التعليم وكأنها تضع الجميع في سلة واحدة دون تمييز بين المتفوقين المؤهلين للعودة للإسهام بفاعلية في خدمة وطنهم، والكسالى المرشحين للانضمام لطوابير العاطلين، فهل يستوي الذين يتميزون والذين لا يتميزون؟!

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ"