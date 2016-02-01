مدني ينبع يخلي 20 شخصاً من بناية بسبب مدفأة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع من إخلاء 20 شخصاً في بناية بعد أن اندلع حريق في إحدى الشقق الأرضية.

وأشارالمتحدث الرسمي بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد الجهني، إلى أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بينبع تلقى بلاغاً مساء الأحد عن اشتعال حريق داخل شقة في حي العمودي بينبع، حيث تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح اندلاع الحريق في شقة بالدور الأرضي وتصاعد كثيف للأدخنة بمدخل البناية.

وبين الجهني أن فرق المدني تعاملت مع الموقف بشكل سريع وتم إخلاء الموجودين داخل الشقة، وكذلك شقق البناية الأخرى، واقتصر الحريق على غرفتين داخل الشقة المحترقة وإخلاء 20 شخصاً.

وقد نتج عن الحادث 3 إصابات اختناق بسيطة لأطفال تمت معالجتهم من قبل فرق الهلال الأحمر بالموقع.

ومن خلال المعاينة الأولية للحادث اتضح أن سبب الحريق وجود دفاية كهربائية على مقربة من ستائر النافذة، الأمر الذي أدى إلى سرعة الاشتعال وكثافة الأدخنة.