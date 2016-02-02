السعودية.. أهالي سيهات يعزون ذوي "العسكريين الشهيدين"

قدم أهالي سيهات العزاء لذوي العسكريين السعوديين اللذين استشهدا أثناء تأدية واجبهما الوطني، حيث قام العشرات من أهالي سيهات بالتوقيع على بيان يقدمون فيه واجب العزاء، ويستنكرون الاعتداء المسلح والسطو الإجرامي الآثم، والذي أودى بحياتهما عندما كانا يقومان بمهامهما، وهما قائد دورية الأمن الرقيب أول شجاع علي الشمري ومرافقه وكيل الرقيب عثمان شايم الرشيدي.

كما دان أهالي سيهات بشدة ذلك العمل الإجرامي، "سائلين الله عز وجل أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان".

وأكد البيان على "ثقة أهل سيهات الكبيرة بقدرة الدولة والأجهزة الأمنية على التصدي بحزم وقوة للعابثين بأمن الوطن وبأرواح الناس والاعتداء على رجال الأمن وزعزعة الاستقرار"، معربين عن ثقتهم في أن "يد العدالة ستطال المجرمين المنفذين ‏لهذه الأعمال الإجرامية ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة البلاد والعباد".