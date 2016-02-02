الشورى وتعزيز الاسترخاء الوظيفي

تكريسا لثقافة الاسترخاء الوظيفي الذي يضرب بأطنابه بين ظهرانينا، والذي يشكل الحمض النووي لثقافة العمل الحكومي في بعض الجهات الحكومية التي تسعى إلى تعميم هذه الثقافة على القطاع الخاص على طريقة «مفيش حد أحسن من حد»، وإلا ما معنى أن يسعى مجلس الشورى ووزارة العمل لتخفيض أيام العمل في القطاع الخاص وبالتالي تقليل ساعاته من 48 إلى 40 ساعة أسبوعيا، وكأننا نعيش في مجتمع يعاني من تخمة في الإنتاج وإفراط ضار في ساعات العمل تتطلب إنقاذه قبل فوات الأوان!!.

أليس لدى القطاع الخاص غرفه التجارية ومجلس غرفه ولجانه العامة وشركاته الكبرى التي شبت عن الطوق ولم تعد بحاجة إلى وصاية من أحد، لأنهم الأدرى بشؤونهم وكيفية إدارتهم لقطاعهم؟.

فلماذا لا تترك المسألة لهذا القطاع، الذي يقال عنه إنه أصبح شريكا للقطاع العام، وهو في حقيقة الأمر لا يملك شيئا من أمره ليتحرك بين خطوط 40 أو 48 ساعة حسب احتياجاته، خصوصا إذا كان ذلك لا يتعارض مع عقود العمل أو أنظمة العمل الدولية؟.

هل تريدون البلد تموت يومين كاملين بلا خدمات، بسبب إصدار هذا الـ«فيتو» أمام العمل في يوم السبت، خصوصا أن العمل في هذا اليوم بنصف يوم أو يوم كامل سمة معروفة في المؤسسات والشركات خارج المملكة وفي بعض الحكومات أيضا، ولماذا التركيز الحكومي دائما ومن خلال هذه الثقافة على التخفيض من ساعات العمل وأيامه وساعات الدراسة وأيامها، بدلا من حصول العكس، حيث لا تتم هذه الإضافة إلا على العطلات والإجازات فقط!! ولصالح من يتم تعزيز مثل هذه الثقافة في مجتمع مسترخ ويركن إلى الدعة أصلا ويحتاج لدعامات للنهوض واللحاق بالأمم الأخرى؟.

«المولات» والأسواق هي الأخرى سوف تتوقف عن العمل بعد وصول عقارب الساعة إلى التاسعة مساء، ولنفس السبب وهو تخيف العبء على شباب المجتمع (!!)، والمؤسف أن هذا كله يسجل باسم السعودة، التي جربت هذه الأجهزة الحكومية من خلالها كل أنواع «الحلاقة» في رؤوس هذا القطاع، التي تتباعد، كلما ازدادت وتيرة هذه القرارات!!.

أليس القطاع العام الذي يعاني من الانفلات الوظيفي وضعف الإنتاج والهدر في ساعات العمل وارتفاع التكاليف هو الأولى بهذه التشريعات، وجحا أولى بلحم ثوره، من قطاع يقوم على قيم مختلفة تماما قوامها الربحية واقتصاد السوق؟.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ"