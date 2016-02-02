صاحب السيلفي: لم أصدق وجود ولي العهد السعودي أمامي

سيلفي شهير التقطه أحد مصابي تفجير مسجد الأحساء الشاب سجاد العويض مع ولي العهد الأمير محمد بن نايف أثناء زيارته للمصابين، حيث شهد هذا الموقف إعجابا وتناقلا في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بحرص ولاة الأمر على تفقد المواطنين، واعتزاز المصابين وفرحتهم بزيارة ولي العهد.

"العربية.نت" تواجدت في بيت الشاب سجاد العويض ليروي لحظات مقابلته بالأمير محمد بن نايف وسبب طلبه التقاط السيلفي، فقد أكد أنه لم يتوقع تواجد الأمير محمد بن نايف أمامه والسلام عليه بعد لحظات عصيبة في تفجير مسجد الرضا بالأحساء، وكانت الرهبة والربكة مسيطرة عليه حتى حظي بحنان الوالد.

وأضاف الشاب: "قبل مغادرة الأمير محمد بن نايف تجرأت وقلت "لي طلب طال عمرك" بعد سؤاله عني وابتسامته الأبوية التي شرحت المكان".

وبين العويض أن أغلب الموجودين توقعوا طلبا ماديا، لكني حرصت على تحقيق حلمي في أن تجمعني صورة معه، وبلهفة حانية قال لي اطلب ما تريد، فقلت له أريد أن أصور معك سيلفي، فابتسم ووافق على الفور، وانحنى نحوي لألتقط أروع صورة في حياتي، وعند الانتهاء من التقاط الصورة شكرته، فرد علي قائلا: أنا من يشكرك لأنك سمحت لي بالتصوير معك.

يذكر أن الشاب العويض صاحب الـ17 عاما، أصيب بشظايا في قدمه، وهو يرقد في مستشفى الملك عبدالعزيز للحرس الوطني، حيث التقط صورة مماثلة مع أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز.