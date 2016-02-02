فيصل بن معمر: استغلال الدين في الإرهاب أضر المسلمين

قال فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، إن استغلال تعاليم الدين لارتكاب أعمال إرهابية أو بناء توجهات متطرفة قد أضر المسلمين قبل غيرهم، وأوجد صورة غير صحيحة في أذهان غير المسلمين. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية حول "حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية.. الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة" الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة.

وترأس بن معمر الجلسة العامة الأولى في هذا المؤتمر، وكانت تلك الجلسة تحت عنوان "التأطير والتأصيل لقضية الأقليات الدينية في الديار الإسلامية"، وشارك فيها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي الدكتور أحمد توفيق، كما شارك في هذه الجلسة رئيس منتدى تعزيز السلم العلامة عبدالله بن بيه، والدكتور منير التليلي.

وقد تحدث بن معمر في افتتاح الجلسة عن أهمية هذا المؤتمر وما يرمي إليه من أهداف نبيلة تسعى إلى قيم الإسلام الصحيحة المبنية على التسامح والتعايش والعدل وحفظ الحقوق الإنسانية لجميع فئات المجتمع على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم الدينية وتوجهاتهم الفكرية.

كما أشار إلى مركز الملك عبدالله للحوار بين اتباع الأديان والثقافات وما يحمله من رسالة عالمية حظيت بتقدير صناع القرار في العالم والعلماء والمفكرون من جميع الأديان والمذاهب، حيث يسعى المركز إلى نشر قيم التعايش بين الشعوب ونبذ الفرقة والعداء من أجل مستقبل آمن ومزدهر.

يذكر أن مؤتمر "حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية.. الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة" قد عقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة 24-26 يناير 2016، وحضره حشد كبير من العلماء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم.