"كلنا الخفجي".. مهرجان الفلكلور والتراث الجنوبي

عقد محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع اجتماعاً موسعاً مع مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة، وذلك استعداداً لمهرجان "كلنا الخفجي الرابع" الذي يقام أثناء إجازة منتصف الفصل الثاني في الفترة من 30/5/1437هـ إلى 10/6/1437هـ، ويهتم بالفلكلور والتراث الجنوبي في السعودية.

وافتتح الهزاع الاجتماع مرحبا بالحضور، وقدم شكره للأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على دعمه وموافقته على إقامة المهرجان.

كما أثنى على دور كافة القطاعات الحكومية والخاصة في إنجاح المهرجان، منوهاً بدور شركة أرامكو لأعمال الخليج في دعم وإنجاح المهرجان ووقوف رئيسها المهندس عبدالله بن ناصر الهلال الدائم مع كل ما يخدم المجتمع في محافظة الخفجي.

وأشاد الهزاع بدور بلدية الخفجي وتعاونها وتهيئتها للموقع والخدمات المطلوبة لإقامة المهرجان.

من جانبه، قدّم سطام البلوي، المدير التنفيذي للمهرجان، عرضاً عن المهرجان وما تم تحقيقه العام الماضي وعن الفعاليات التي تم اعتمادها من قبل إمارة الشرقية، وكيفية تنظيم المهرجان القادم والأدوار والدعم المطلوب من كل جهة حكومية، موضحا أن هذا العام سيشهد نقلة نوعية من حيث جودة الخدمة وتنظيم الفعاليات وتنوعها.

وأبدى عدد من مديري الدوائر الحكومية استعدادهم للمشاركة والدعم، حيث أكد الجميع على ضرورة أن تتم مراعاة اشتراطات السلامة والأمن في كل ما يتعلق بالفعاليات والخدمات المقدمة.

ومن المقرر عقد اجتماع آخر للاطلاع على تجهيز الموقع، وتحديد الموعد لمؤتمر صحافي يوضح جميع فعاليات المهرجان واللجان المنظمة.