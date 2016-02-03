القوات البرية السعودية تتصدى لميليشيات الحوثي

أكد العقيد فيحان البقمي في القوات البرية الملكية السعودية، اليوم الأربعاء، التصدي لمحاولات ميليشيات الحوثي الاقتراب من الحدود، بعد تحديد مواقعهم بواسطة أجهزة المراقبة والاستطلاع الجوي، وجاء ذلك في جولة لقناة "العربية" على الخطوط الأمامية في حدود السعودية اليمنية.

هذا وتواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها في المناطق الشرقية من محافظة صنعاء بدعم من طيران التحالف بعد نجاحها في السيطرة على معسكر نقيل الفرضة في منطقة نِهم، والتي لا تبعد سوى 30 كيلومترا عن مطار صنعاء الدولي.

كما تشهد العملية العسكرية على الحدود السعودية - اليمنية في منطقة جازان تحولا بالتركيز على العمليات الجوية من قبل طائرات التحالف، تساندها على مستوى منخفض مروحيات الأباتشي التي استهدفت مواقع عسكرية وتجمعات لميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح.

ومنذ ليلة الثلاثاء، غلبت العمليات العسكرية الجوية على العمليات الأرضية من خلال استهداف طائرات التحالف قرى يمنية غير مأهولة بالسكان قبالة منطقة جازان كانت تتحصن فيها الميليشيات. كما قامت مروحيات الأباتشي بدورها، بعمليات تمشيط ومسح على قمم محافظة الحرث في جازان.