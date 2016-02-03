انطلاق مهرجان الجنادرية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين

ينطلق اليوم الأربعاء مهرجان الجنادرية الذي ينظمه الحرس الوطني سنوياً تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث يشهد أيضاً سباق الهجن السنوي الكبير ويسلم الجوائز للفائزين في هذا السباق.

ووجه الحرس الوطني الدعوة لعدد كبير من الأمراء والوزراء والأهالي لحضور هذه المناسبة الوطنية الكبيرة، كما وجه الدعوة لضيوف المهرجان من الأدباء والمفكرين من داخل المملكة ومن خارجها المشاركين في مهرجان هذا العام لحضور حفل الافتتاح.

وبهذه المناسبة أكد الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ورئيس اللجنة العليا للمهرجان أن الحرس الوطني بكل منسوبيه يشعرون بالفخر والاعتزاز برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث يشمل برعايته أبناءه، في هذا المحفل التراثي والثقافي الذي هو رمز لتواصل الأجيال والثقافات.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن خادم الحرمين الشريفين - هو صاحب المبادرات والجهود منذ عشرات السنين في الاهتمام بتاريخ وتراث المملكة ورجالها في الماضي والحاضر ويحرص كل الحرص على توثيق تاريخ المملكة وقادتها الميامين وإبراز دور الرجال المخلصين في خدمة دينهم ووطنهم.

واستذكر الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وغيابه عن هذا المشهد لأول مرة منذ انطلاقته قائلاً: "إن غياب الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - إذا كان يحز في النفس ويشعر الجميع بالأسى والحزن.. لكن فكره وإنجازه حاضر في الذاكرة الوطنية كما هو حاضر في وجدان كل فرد من أبناء هذا الوطن المعطاء الذي يرتبط بقادته ارتباطاً وثيقاً دافعه المحبة والإجلال والإخلاص بين القيادة والشعب في كل العهود والأزمان".

وأضاف: "وها هو أخوه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يواصل مسيرة الإنجازات والعطاء للوطن وللشعب.. والوفاء لهذا المهرجان ولربانه عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - حيث كان هاجساً ثابتاً ودائماً في فكره وروحه.. بأن تكون الجنادرية مصدر ثقافة وإشعاع معرفة ووفاءً.