موازين مقلوبة

بعد نجاح تأنيث محلات التجزئة للمستلزمات النسائية، وبعد ثبات الكاشيرات في السوبرماركت، جاء دور تأنيث نادلات المطاعم، والخبر لم يُوضِّح إن كان تأنيثًا كاملاً، أو توفير فرصة متاحة ومتساوية، للجنسين للعمل في المطاعم السعودية، ولكنّه بدون شك يعتبر نقلة نوعية، ومفصلية يُؤرِّخ لبداية تاريخ عمل المرأة السعودية بقوة وإصرار، ويكسر كل الحواجز النفسية السابقة.

تقول صحيفة مكة المكرمة، بدأ فريق عمل مُكوَّن من وزارة العمل، ولجنة الضيافة بغرفة جدة زيارة 7 آلاف مطعم لتحديد إمكانية عمل النساء في قطاع المطاعم كموظّفات استقبال، ومشرفات صالات، وصانعات مشروبات، إضافةً إلى وظيفة شيف صناعة حلويات، ومشرفات مطاعم، حيثُ يتوقّع أن يُوفِّر القطاع نحو 20 ألف وظيفة للسيدات.

أكد رئيس لجنة الضيافة وعضو لجنة السياحة بغرفة جدة، أنه تمّ تشكيل فريق من 3 أعضاء من اللجنة، و5 أعضاء من وزارة العمل لتنفيذ زيارات لكل المطاعم في جدة، لتحديد من تنطبق عليه الاشتراطات اللازمة لعمل المرأة السعودية، والمتضمّنة أن يكون المطعم كبير الحجم، وأن يكون العمل في قسم العوائل، وأن يتوفَّر فيه غرفة راحة خاصة بالموظفات، وبيَّن رئيس اللجنة أنه سيتم إقرار المشروع في الفترة المقبلة.

المشروع لن يمر بسهولة، لأنه يكسر ثلاث مسلّمات اجتماعية تعشعش في فكر المجتمع، الأولى، دخول المرأة للعمل في بيئة رجالية، الثانية كسر حاجز العمل في المهن الخدمية، التي كانت لفترة طويلة محتكرة من الأجانب، الثالثة، سيقلب الموازين رأسًا على عقب، فقد تأتي الشغالة المنزلية في يوم إجازتها للمطعم، وتأكل الطعام من يد سيّدتها.

#القيادة_نتائج_لا_أقوال

يقول مؤسس الأمازون دوت كوم، جيف بيزوس: نحن متصلِّبون عندما نتكلّم عن الرؤية والأهداف، ولكننا مرنون جدًّا عندما نتكلّم عن التفاصيل وطرق التنفيذ.

نقلاً عن "المدينة"