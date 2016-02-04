الأمن... الخط السعودي الأحمر

تسجل النجاحات الأمنية السعودية في مكافحة الإرهاب حالة نموذجية، وتشكل فعلاً مبهراً في المواجهة والملاحقة والتعقب، وللسعودي حق الفخر بهذا الحضور الثقيل في هذا الإطار، ويتأكد أن ثمة عملاً احترافياً، يذهب يوماً بعد يوم لتصفية الرؤوس، وقص الأجنحة، ونسف أي يد تحاول المساس بالخط السعودي الأحمر الأول/الأمن. وفي جملة هذا الجهد الأمني الكبير تتنصب رسالة عملاقة للمواطن السعودي حول أنه مستهدف على صعيد ترابه وكيانه، ومن ثم جسده، ولن يهنأ للضالين والخونة بال إلا على حلم مشاهدة المسرح الاجتماعي في حالة من التناحر والتفكك والتفتت. التجربة الأمنية اللافتة في مواجهة الإرهاب تستحق وبجدارة أن يشار إليها بالبنان، ليس من الآن، بل من اللحظات المبكرة لتشمير الذراعين في مواجهات متقلبة الطقوس، مختلفة المواقع متنوعة الطرق والوسائل مع الإرهاب، وقدمت هذه التجربة من خلال خطاها المرحلية دروساً في الصبر، وجمع الدقيق من المعلومات، وكَشْف ما ظُن أنه عصي على التعرية والكشف. تمضي السعودية بشجاعة بالغة، وقوة في التصدي لكل الذين ينوون المضي لأهداف شاذة ومنحرفة وزرع الفتنة الطائفية وانتهاك بيوت الله وترويع الآمنين، هذا المضي الصلب يشير إلى اليقظة التامة لكل المحيط من التهديدات والمخاوف والنوايا الخبيثة، ويأتي سقوط الفئة الضالة في شر الأعمال، أو تقديمهم لقائمة الطلب والتشهير تنظيف متدرج للوسخ الذي علق بالخريطة الوطنية وقصف ذكي للأجندات الخارجية التي استثمرت الوحل ومن افتتن به وحاولت من خلالهم إشعال ما أمكن من الحرائق والفواجع والمحاولات المستميتة للتفخيخ والتفجير والتدمير والإجرام الذي لا حد له.

من هنا يرتفع دور المواطن يوماً بعد يوم، ويجب أن يتضاعف إدراكه وإيمانه التام بأن الاستهداف مشروع قديم متجدد، ولو على أيدي أبناء تعرضوا لمشاريع غسل هائلة ومتقنة، جعلتهم أدوات ذليلة مسكونة بالشر ومحقونة بمواد الكراهية والخيانة وفعل المستحيل لنشر الرعب وأذية الأبرياء، وانتهاك حياتهم الآمنة المطمئنة، وحين تواجه السعودية هذا الخطر العالمي في صورة لافتة فإن الأبواق كافة تسكت ويعيش المتآمرون حالة من القهر، ويحاولون إيجاد ربع ثغرة للمضي في مستنقعها، ودفع النجاحات إلى خط الهامش والاستغناء عنها بحكايات فارغة أو التعامل مع التباشير الأمنية المتتالية بكثير من التعالي وقليل من التأمل في مسيرة المكافحة وتفكيك الجريمة. إن المجتمع الملم بمن يهدده، العارف لماذا يستميت عدوه في إحراقه، والمتأكد من أن ثمة من يحقن بعضاً من أبنائه ليصبحوا أحزمة ناسفة هو المجتمع الذي لا غنى له عن التماسك والتحدي، وهو ذاته المجتمع الذي لن يتمكن أي مخطط/مهدد في إخافته، ولكن عليه أن يتكئ على طول الطريق، مستنداً إلى صوت وعي أخَّاذ، ودور وطني أمني رفيع المستوى وقناعة غير قابلة للتفاوض في أن التطرف لن يأتي بخير والطائفية مفتت مؤذٍ، وأن الأمن سر الاختلاف وصناعة السمو في معترك الحياة.

*نقلاً عن "الحياة"

