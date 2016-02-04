الجهات الأمنية السعودية تطيح بـ40 إرهابياً خلال 5 أيام

أسفرت العمليات الاستباقية للجهات الأمنية عن الإطاحة بـ40 متهماً في قضايا ذات صلة بالإرهاب والجماعات المتطرفة، وذلك خلال خمسة أيام فقط.

فيما ضمت قائمة المقبوض عليهم 27 سعودياً و10 مصريين وآخرين من اليمن والأردن.

وفي يوليو 2015 كشفت السلطات الأمنية السعودية عن تنظيم مكون من خلايا عنقودية مرتبطة بتنظيم "داعش"، حيث بلغ عدد من ألقي القبض عليهم 431 شخصاً ينتمون إلى 9 جنسيات أجنبية (يمنيين ومصريين وسوريين وأردنيين وجزائريين ونيجيريين وتشاديين، إضافة إلى آخرين غير محددي الهوية) ضمن 4 مجموعات شاركوا في تنفيذ عمليات هذه الخلايا، ومن بينها استهداف مسجدين في كل من بلدة القديح وحي العنود بالدمام شرق السعودية.