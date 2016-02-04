السعودية.. سرايا استطلاعية ترصد تحركات الميليشيات

تعتبر السرايا الاستطلاعية للقوات السعودية، إحدى القوى المهمة التي تنفذ عمليات استطلاع ورصد لتحركات عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، إذ تتميز بسرعة تنفيذ مهامها ودقة معلوماتها، بفضل الإمكانيات والكفاءات البشرية التي تضمها.

إحدى هذه السرايا الاستطلاعية وظيفتها التقدم في الخطوط الأمامية لكشف مواقع العدو ورصدها عبر أجهزة إلكترونية متقدمة. ولا تتوقف عند هذا الحد بل يتوفر فيها فصيل الهاون الذي يصل مداه إلى أكثر من 13 كيلومتراً تقل وتزداد بحسب إحداثيات تحرك العدو.

ومن ضمن مهمات هذا الجهاز المتطور، الذي تمتلكه السرية، تحديد موقع العدو بكل دقة، فالأرقام التي يوضحها يبنى عليها الهدف، بعد التأكد من وجود العدو في مناطق غير مأهولة بالسكان عبر منظومة رادارات نهارية وليلية.



يشار إلى أن السرية الاستطلاعية هي قوة من القوى العسكرية المتقدمة في القوات السعودية، تنفذ عمليات دقيقة وسريعة بفضل إمكانياتها المتكاملة.