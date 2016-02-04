بالصور.. روضة خريم ربيع أخاذ وسط الصحراء

تبعد روضة خريم ما يقارب 100 كلم شمال شرق العاصمة السعودية الرياض وتتبع لمحافظة رماح.

وتتميز باتساعها على الطرف الجنوبي الغربي من صحراء الدهناء، وهي محميّة طبيعيّة تقدّر مساحتها بتسعة كيلومترات.

ويوجد في هذه المحميّة عدد من الحيوانات، يستطيع الزائر أن يراها مثل الرّيم العربي والغزلان وكذلك طيور الحبارى والنعام والخيول العربية الأصيلة.

ومن نباتات المحمية: السدر والأرطى والطلح والعشر والعوسج والشيح والقيصوم والحوذان والربلة، وغيرها من الأنواع الأخرى التي يتراوح عددها حوالي مئة وعشرين نوعاً من النباتات.

"العربية.نت" رصدت تلك الطبيعة البرية في صور.